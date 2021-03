Nesouhlasil jsem s rozesíláním celé dokumentace k Dukovanům, říká odvolaný vládní zmocněnec pro jádro

Míl na konci minulého týdne poslal vládě a členům Bezpečnostní rady státu, která v pondělí ráno zasedala, svůj názor na nový plán ministra Havlíčka ve věci výstavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Vicepremiér minulý týden oznámil, že tendr na dostavbu jaderné elektrárny vypíše po volbách další vláda, ale zároveň energetická společnost ČEZ už nyní rozešle zadávací dokumentaci všem zájemcům s otázkami na bezpečnost.

„O jednání Bezpečnostní rady státu jsem se dozvěděl z médií. Domníval jsem se, že je potřeba, aby měli v rukou názor toho, kdo byl pověřen vládou, aby za ten proces zodpovídal. Informoval jsem je o tom, co je potřeba dělat, aby ten proces neohrožoval schopnost České republiky obhájit svůj postup v eventuálních soudních sporech v rámci notifikace a při jednání s Evropskou komisí,” řekl v rozhovoru s Deníkem N Míl.

Členům rady zároveň napsal požadavky, které je potřeba respektovat při hodnocení bezpečnostních aspektů. Tajné služby už dříve varovaly před tím, aby do tendru byly pozvány firmy z Ruska a Číny. „Musíme se soustředit na to, kdo je dodavatelem jaderného ostrova a architekt inženýr projektu. To jsou ti, kteří drží know-how a rozhodují o úspěšnosti projektu,“ vysvětlil Deníku N Míl. „Nesouhlasím s tím, aby byla odeslána celá poptávková dokumentace. Tím zbytečně vytváříme možný spor o to, že zahajujeme výběrové řízení. Nemluvě o tom, že celá dokumentace nemá nic společného s bezpečnostními aspekty a je irelevantní