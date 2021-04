Vězeňské tábory Al-Hol a Al-Rodž leží v Sýrii poblíž severní hranice s Irákem. Ačkoliv jsou od Dánska vzdálené více než čtyři tisíce kilometrů, často se o nich nyní v tamních médiích mluví. V kurdské věznici totiž uvízlo i 19 dánských dětí. Parlament v kodaňském Christiansborgu po dlouhém rozhodování došel k závěru, že je potřeba vrátit děti do Dánska. Jestli s nimi půjdou i jejich rodiče, zatím není jisté.

Děti teroristů z IS se Dánsko pokusí přivézt z vězeňského tábora domů. O rodiče ale nestojí

Deset z uvězněných dětí se narodilo během války v Sýrii, zbylých devět přišlo do válečné oblasti se svými rodiči. Jejich věk se pohybuje od jednoho roku do 14 let.

Podle dánské organizace Repatriate Children mají všechny z nich nárok na dánské občanství, ačkoliv někteří jejich rodiče ho ztratili. Dánové se po dlouhém přemítání rozhodli dát pokyny vládnímu krizovému štábu, aby zjistil, jak děti z vězeňského tábora dostat. Ne všechny