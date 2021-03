Kellnerova havárie: co víme o zrádnosti lokality, nehodách na Aljašce a majiteli vrtulníku

Zprávy o havárii jsou dosud kusé, její důvody vyšetřuje americká Národní rada pro bezpečnost dopravy. Víme, že šlo o vrtulník známé aljašské společnosti Soloy Helicopters vypravený k dopravě lyžařů do volného terénu. Při nehodě zahynuli pilot, dva průvodci a dva Češi na palubě. Šestý člověk z vrtulníku zůstal několik hodin na místě havárie, než ho našli záchranáři – nyní je v nemocnici v Anchorage.

Místo: horský masiv severně od ledovce

Informace o místě havárie vrtulníku je známá díky zprávě aljašské policie upozorňující mimo jiné na dočasný zákaz létání vydaný Federálním úřadem pro letectví. Místo lze nalézt i na mapách a z vymezení zákazu se zdá, že se jedná o horský masiv šplhající do dvoukilometrové výšky nad mořem (na tomto snímku vpravo nahoře). Neboli přibližně 1700 metrů nad úroveň ledovce Knik. (Deník N nemá právo k použití snímku, proto pouze odkazujeme na stránku zdroje.)

Potvrzují to i slova Clinta Johnsona z Národní rady pro bezpečnost dopravy pro server Anchorage Daily News: „Je to oblast velmi strmého, zasněženého terénu o výšce okolo pěti až šesti tisíc stop severně od řeky Knik.“ Práce na vyzvednutí trosek podle něj musí být rychlá, do oblasti se blíží sněhová bouře.

Ze zapisovačů by mělo být možné zjistit například to, jestli stroj postihly technické potíže, nebo jestli