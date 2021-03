Neštěstí na Aljašce, při kterém zahynul Petr Kellner, si vyžádalo i život slavného heliskiingového vůdce Grega Harmse a jeho kolegy Seana McMannanyho. Ve vážném stavu v nemocnici v aljašském městě Anchorage je podle informací Deníku N desetinásobný mistr republiky ve snowboardu na U-rampě David Horváth. Právě on byl kameramanem výpravy a s Petrem Kellnerem nesjížděl prudké aljašské hory poprvé. Heliskiing je sice extrémní sport, zkušení lyžaři a snowboardisté ale Deníku N popsali, že piloti helikoptér bývají velmi zkušení a své lety s horskými vůdci pečlivě připravují.

Pilot nesmí vletět do mraků, průvodce hlídá únavu. Jak na Aljašce provozují extrémní sport, při němž zahynul Petr Kellner?

„Mám zlomené srdce. Zemřel můj nejoblíbenější Viking,“ popisuje deník Aspen Daily News jednu z mnoha kondolencí k úmrtí „Aspeňana“ Grega Harmse. Právě Aspen v koloradských Skalistých horách je centrem amerického lyžování – a je-li někdo legendou v Aspenu, je jí na celém kontinentu.

Harms byl zakladatelem průvodcovské společnosti Third Eye Heli, s níž se už desítky let věnoval heliskiingu a snowboardingu nejen v aljašských horách a na ledovcích, ale například i v Jižní Americe, na Islandu či v Grónsku.

„Greg byl jedním z průvodcovských průkopníků heliskiingu na Aljašce, pracoval v našem resortu mnoho let. Zároveň byl jedním z nejzkušenějších průvodců vůbec,“ popsala jeho schopnosti Mary Ann Pruittová, mluvčí Tordrillo Mountain Lodge, společnosti, která nešťastnou výpravu organizovala.

Pilot a průvodce si každé ráno obletí terén

„Byl jsem na Aljašce na heliskiingu zhruba před šesti lety. Tehdy nás, jsem si téměř jist, také vedl Greg Harms, byl opravdu legendou. Upřímně řečeno, legendou je i společnost Tordrillo Mountain Lodge, s níž jsme tam tehdy byli,“ popisuje svou zkušenost Deníku N Robin Kaleta, český freerider a heliskiingový průvodce, který byl na aljašském heliskiingu několikrát.

„Aljaška je obecně velmi vyhledávanou heliskiingovou destinací a společnost Tordrillo Mountain Lodge (jmenuje se podle hlavní horské chatě, pozn. red.) patří mezi nejznámější na Aljašce. Kdokoliv pro ně pracuje, patří ke špičkám v oboru,“ vypráví Kaleta.

Český freerider zároveň zdůrazňuje, že nehody helikoptér při heliskiingu jsou zcela výjimečné.

„Obecně se v tomto oboru pohybují velmi zkušení lidé. I ti piloti jsou strašně zkušení, vůbec netuším, co se stalo. Pokud vím, za šedesátiletou historii heliskiingu (začátky heliskiingu se datují na Aljašce a v Evropě do konce 50. letech, pozn. red.) se stala jenom jedna nehoda, a to asi před třiceti lety někde v Jižní Americe,“ říká Kaleta.

Aljaška obecně platí za jednu z nejvyhledávanějších destinací pro heliskiing. V Evropě míří milovníci tohoto extrémního sportu např. do Itálie, Švýcarska či Skandinávie. Ve Francie a Německu je z důvodu ochrany klimatu zakázaný.

„Nejčastější model heliskiingu je takový, že máte objednaný