Jmenuji se Igor Hnízdo!

Asi neexistuje Čech, který by tuhle větu neznal. Když ji teď čtete, nejspíš v duchu slyšíte hlas Jana Třísky a ránu do tabule. Jsou to slova, která nás staví do latě, zatímco kolem krouží připravená rákoska. Je to však naše představa o tom, jak vypadá typický učitel? Je to někdo, koho jsme se báli? Komu jsme se smáli? Koho jsme nesnášeli? Nebo je obdivujeme a vyhledáváme dál jejich společnost?