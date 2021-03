Děti z prvního stupně by se mohly vrátit do škol za necelé tři týdny. Epidemiologové doporučují, aby do tříd chodila jen polovina žáků, protože jedině tak se dají zachovat bezpečné rozestupy. Tento model už zavedlo například Rakousko. Ministerstvo školství ale preferuje rotaci celých tříd.

Návrat žáků v půlených třídách? Učitelé by se zbláznili, nemáme na to techniku, tvrdí ředitelé

Ve většině škol se učí v jedné třídě dvacet až třicet žáků. Děti tak během vyučování mezi sebou rozhodně nemohou dodržet bezpečné dvoumetrové rozestupy. Epidemiolog Petr Smejkal, vedoucí poradní skupiny při ministerstvu zdravotnictví, proto navrhl, aby se do škol vracela vždy jen polovina třídy.

„U škol vidíme jako základní podmínku, aby se ve třídách nescházelo tolik dětí. Jestliže máme zachovat rozestupy, musí být dětí ve třídě mnohem méně. Proto asi bude potřeba otevírat školy na turnusy – jeden týden by šla půlka třídy a další týden druhá. Na turnusový systém ve školách najely ostatní země, nevím, proč by to nešlo u nás,“ řekl Smejkal v rozhovoru s Deníkem N.

Model rotací uvnitř tříd zavedlo například Rakousko, kde se děti vrátily do škol v polovině března. Většina tříd se dělí na dvě skupiny, jedna chodí do školy od pondělí do středy, druhá ve čtvrtek a pátek. Další týden se vystřídají. Učitelé přenášejí online výuku přímo ze tříd. Děti, které nejsou ve škole, tak doma