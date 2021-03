Ausgerechnet Německo: „Udělala jsem chybu. Nesu za ni veškerou zodpovědnost,“ omluvila se Merkelová

Německý součet Pavla Poláka: Nestává se to často, že se politik zvedne ve sněmovně ze židle a do mikrofonu řekne klidným hlasem, že chyboval a že to padá jen a pouze na jeho hlavu. O to pozoruhodnější jsou ta slova, když je vysloví předseda vlády. Andrej Babiš to nebyl. Píšu o Německu a dnes o kajícných slovech Angely Merkelové.