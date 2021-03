Tři sta tisíc obětí koronaviru: Očkovaný exprezident Lula chce vyvést Brazílii z Bolsonarovy JIP

Jihoamerická země vedená popíračem pandemie i odpůrcem očkování Jairem Bolsonarem čelí v posledních týdnech zhoršení covidové situace. Proti hlavě republiky vystupují guvernéři jednotlivých států, ale jako hlavní soupeř do voleb v roce 2022 mu roste socialista exprezident Lula, který po svém propuštění z vězení vstal díky koronaviru z politického hrobu.

Auto, které brazilského exprezidenta Luize Inácia Lulu da Silvu přivezlo k očkování v jeho bydlišti v Sao Bernardo do Campu, řídil ministr zdravotnictví z dob jeho administrativy. Charismatický levicový politik, který měl přes ústa roušku v rudých barvách své Strany pracujících, si vykasal rukáv a na sedadle ve voze si nechal do pravice vpíchnout injekci. „Jsem šťastný a doufám, že vakcína přinese výsledky, o kterých sním a o kterých sní lid.“ Takhle začíná kampaň za znovuzvolení do čela země, která ve středu překonala smutnou metu 300 tisíc obětí pandemie.

Lula se vždy rád stavěl do role spasitele. Zatímco dříve byla palivem jeho politické kariéry chudoba, která ve společnosti za jeho mandátu opravdu poklesla, teď se stává supermanem na covidový pohon. Má pocit, že pandemie mu ve věku 75 let dává šanci na návrat do vládního paláce.

Vypadá to, že volby na podzim příštího roku budou střetem titánů, kteří