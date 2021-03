Studio N: Co udělá s globálním obchodem jedna zaseknutá loď v Suezském průplavu

Suezský průplav, jedna z tepen světové ekonomiky, se stal dočasně neprůjezdným. Zablokovala ho loď, která by se dala označit jako symbol globalizace: jedna z největších kontejnerových lodí, 400 metrů dlouhá Ever Given je vlastněná japonskou společností, provozovaná tchajwanskou firmou, pluje pod panamskou vlajkou z Číny do Nizozemska skrz egyptský průplav a její posádkou jsou výhradně Indové.