Gigantická kontejnerová loď zaklíněná napříč úzkým Suezským průplavem mezi Evropou, Afrikou a Asií ukázala, jak snadné je zablokovat globální námořní přepravu a jaké následky to může mít. A přiměla dopravce i státy světa přemýšlet o nových řešeních.

Jeden průplav, jedna loď a zablokovaný náklad za 10 miliard. Co znamená ucpaný Suez a lze ho nahradit?

Suezský průplav, jedna z tepen ekonomické globalizace, se stal dočasně neprůjezdným. Zablokovala ho loď, která by se dala označit jako symbol globalizace: jedna z největších kontejnerových lodí, 400 metrů dlouhá Ever Given:

je vlastněná japonskou společností (stojí za připomenutí, že nákladní loď jiné japonské společnosti nedávno způsobila rozsáhlou nehodu u ostrova Mauricius),

společností (stojí za připomenutí, že nákladní loď jiné japonské společnosti nedávno způsobila rozsáhlou nehodu u ostrova Mauricius), provozovaná tchajwanskou firmou,

firmou, pluje pod panamskou vlajkou

vlajkou z Číny do Nizozemska

do skrz egyptský průplav

průplav a její posádkou jsou výhradně Indové.

Nehoda také poukázala, do jaké míry je globální obchod a ekonomika dvacátého prvního století stále závislá na několika kritických „choke points“, tedy místech, kde se námořních trasy zužují do limitované geografické lokality, jako je průliv nebo průplav, které byly v rámci námořní strategie identifikovány už v 19. století Alfredem T. Mahanem.

Jeden incident způsobený dle oficiálních prohlášení silným větrem znovu ukázal, jak je současná architektura globální ekonomiky ve skutečnosti křehká.

Loď se zatím od úterý nedaří odklidit z cesty a podle Reuters by Suezský průplav mohl být zablokovaný celé týdny.

Moře: 90 % přepravy zboží

Ekonomická globalizace je závislá na námořní přepravě. Až 90 procent zboží