Amerika a EU spolu jednaly na nejvyšší úrovni. Biden se k evropským lídrům připojil online

Naposledy se zasedání evropských lídrů americký prezident zúčastnil v roce 2009. Tehdy jím byl Barack Obama a přijel kvůli tomu do Prahy. Joe Biden ale zůstal ve Washingtonu a připojil se na jednání Evropské rady (summitu EU) virtuálně, tak jako ostatní lídři ze sídla svých vlád.

Nedlouho poté, co se americký prezident zúčastnil své první tiskové konference s americkými novináři, čekalo Joea Bidena další prvenství ve funkci: jednání s unijními lídry v Evropě. Důsledky pandemie mu v tom pomohly – z Bílého domu nemusel udělat ani krok a k summitu EU se připojil přes video.

Na významu jeho kroku to ale nic neměnilo. Ze strany Spojených států to bylo poprvé po 12 letech, kdy se nejvyšší představitel Ameriky zasedání s vedením Unie zúčastnil. O to symboličtější význam jeho spojení mělo – Bidenův předchůdce Donald Trump žádný takový krok