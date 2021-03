Nahlaste, kde bydlí „sociálně nepřizpůsobiví“, žádal obce před sčítáním lidu statistický úřad

Český statistický úřad chtěl po stovkách obcí, aby mu před sčítáním lidu nahlásily lokality, kde bydlí „sociálně nepřizpůsobiví“, etnické menšiny či cizinci. Právní experti a některé obce to považují za nepřípustnou etnickou profilaci obyvatel. Ombudsman Stanislav Křeček se postavil za statistiky. Ti tvrdí, že jim jde jen o bezpečnost sčítacích komisařů a že data tohoto typu nebudou zpracovávat.

Tuto sobotu začíná po deseti letech sčítání lidu. Už v lednu ale Český statistický úřad (ČSÚ) obeslal přibližně tři sta padesát měst a obcí s žádostí o součinnost. Podle korespondence, kterou má Deník N k dispozici, poslali úředníci ČSÚ tajemníkům radnic seznam adres, na nichž podle pět let staré analýzy vládní Agentury pro sociální začleňování žijí sociálně znevýhodnění lidé.

Statistici po radnicích chtěli, aby v přiložené tabulce potvrdily, že jde o problematické lokality, a u každého domu vyplnily, zda v něm bydlí „sociálně nepřizpůsobiví, etnická menšina, cizinci jedné či více národností“.

„Vyrazilo mi dech, že někdo může takto přemýšlet. My žádnou takovou lokalitu nemáme, takže se nás to netýkalo. Ale zákon o sčítání lidu nám ani nedává oprávnění takto profilovat lidi, je to v rozporu s ochranou osobních údajů a soukromí,“ řekl Deníku N Jan Šťastný, tajemník městského úřadu ve východočeské Dobrušce.

Domnívá se, že žádost statistiků je nejen necitlivá, ale i v rozporu se zákonem. Poslal proto podnět veřejnému ochránci práv, který je oprávněný kontrolovat ČSÚ.

„Tuto problematiku (sociálně vyloučených lokalit, pozn. red.) řešíme v rámci agendy ministerstva práce, našimi odbory sociálních věcí, terénními pracovníky, ale nemůžeme toto bez zákonného důvodu sdělovat jiné instituci,“ odůvodnil Šťastný v dopise, který má Deník N k dispozici.

Sčítání lidu Probíhá každých deset let. Letos začne v sobotu 27. března. V první fázi, do 9. dubna, mohou lidé vyplnit formuláře online. K těm, kdo je nemohou či nechtějí vyplnit na internetu, zamíří domů od 17. dubna do 11. května sčítací komisaři. Většinou to budou poštovní doručovatelky a doručovatelé. Sečíst se je povinné pro každého, kdo tak neučiní, hrozí mu pokuta až deset tisíc korun. Český statistický úřad má sesbírané údaje zpracovat do konce roku, výsledky zveřejní příští rok. Více informací na www.scitani.cz.

Ombudsman Stanislav Křeček mu ale začátkem února odpověděl, že nevidí důvod