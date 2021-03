Britský úspěch v očkování je z velké části Made in EU. Kolik vakcín má přijít v dalších týdnech?

Z Evropské unie bylo zatím vyvezeno zde vyrobených 77 milionů vakcín do 33 států. 21 milionů z toho údajně dostala Velká Británie, která už vyočkovala celkem 31 milionů dávek a svým očkovacím tempem je daleko před EU. Ze třetiny za to vděčí importu z továren v Unii.

Evropská komise proto navrhla tvrdší pravidla na povolení exportu očkovacích látek. Je otázkou, zda je schválí i členské státy, pro Británii by to ale mohl být vzhledem k původu vakcín velký problém. Miliony Britů teď čekají na druhou dávku, která by měla přijít právě v dodávkách z kontinentu.

Spory mezi EU a Británií o vývoz vakcín se táhnou už od ledna. Společnost AstraZeneca totiž tehdy oznámila, že v příštích měsících nedodá do EU všechny přislíbené dávky. Po dohadování se o smlouvě nakonec slavnostně oznámila, že do Unie dodá 30 milionů dávek do konce března (k dnešnímu dni to je ale zhruba 18 milionů, nicméně příští týden by skutečně měly přijít větší dodávky, jen do ČR 88 000 dávek).

Původně přitom společnost slíbila 120 milionů.

V Británii ale britsko-švédská firma, která svou vakcínu vyvinula spolu s vědci z oxfordské univerzity (na tento vývoj finančně přispěla i EU), své dodávky nekrátila. Britská smlouva s AstraZenekou byla uzavřená dřív než ta unijní a údajně