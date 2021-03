Schumacherova syna čeká debut ve formuli 1. Může mu to ublížit, bude mít jen jednoho soka, říká komentátor

Zvládne formule 1 i druhý ročník ovlivněný koronavirem?

Věřím, že ano. Bude to jednodušší než loni, protože minulý rok s výjimkou Ruska nemohli na tribuny žádní diváci. Letos očekávám, že bude situace podstatně lepší, byť ještě není úplně zřejmá strategie F1, za jakých podmínek a v jakém počtu budou moci lidé na tribuny během jednotlivých velkých cen.

Na druhou stranu, v Monaku už staví tribuny, takže si myslím, že fanoušci se na závody dostanou. A to znamená, že lokální pořadatelé velkých cen budou mít příjmy z prodeje vstupenek, které minulou sezonu neměli.

Jak moc je formule závislá na lidech na tribunách? Říkám správně, že lokální promotéři platí F1 za to, aby se u nich jezdilo?

Přesně tak. Formule 1 je závislá na třech zdrojích příjmů. Prvním z nich je prodej televizních práv. V loňském roce se Liberty Media a FIA povedlo uspořádat ročník se 17 závody, čímž se dostala o jeden přes minimální limit počtu velkých cen. Pokud by se tak nestalo, televizní společnosti by platily F1 méně peněz. Další příjmy jsou z marketingu a reklamy a třetím zdrojem jsou peníze od promotérů jednotlivých velkých cen, kteří vydělávají hlavně na vstupenkách. Takže je důležité, aby na tribunách byli lidé, jinak by promotéři neměli motivaci pořádat závody.

Které velké ceny by se mohly jet s fanoušky za téměř normálního režimu?

Očekávám, že ve druhé polovině roku bude situace podstatně lepší. Navíc si všímám, že země Blízkého východu jsou velmi daleko, co se týče proočkovanosti obyvatel. Třeba teď v Bahrajnu nabídli pořadatelé velké ceny všem od novinářů po všechny členy týmů F1 vakcinaci, protože vlastní populaci už stihli naočkovat. V zemi dokonce cirkuluje pět vakcín různých značek. V Bahrajnu budou na tribunách lidé, kteří nemoc prodělali nebo byli naočkováni. V Evropě to bude těžší, ale čekám, že v omezeném počtu nebo za určitých podmínek budou lidé na tribunách i tam.

Program ročníku 2021: 28. 3. VC Bahrajnu (Sachír), 18. 4. VC Emilia Romagna (Imola), 2. 5. VC Portugalska (Algarve), 9. 5. VC Španělska (Katalánský okruh), 23. 5. VC Monaka (Monako), 6. 6. VC Ázerbájdžánu (Baku), 13. 6. VC Kanady (Montreal), 27. 6. VC Francie (Le Castellet), 4. 7. VC Rakouska (Spielberg), 18. 7. VC Velké Británie (Silverstone), 1. 8. VC Maďarska (Hungaroring), 29. 8. VC Belgie (Spa), 5. 9. VC Nizozemska (Zandvoort), 12. 9. VC Itálie (Monza), 26. 9. VC Ruska (Soči), 3. 10. VC Singapuru (Singapur), 10. 10. VC Japonska (Suzuka), 24. 10. VC USA (Austin), 31. 10. VC Mexika (Hermanos Rodríguez), 7. 11. VC Sao Paula (Interlagos), 21. 11. VC Austrálie (Melbourne), 5. 12. VC Saúdské Arábie (Džidda), 12. 12. VC Abú Dhabí (Yas Marina)

Máte informace o tom, kolik lidí z F1 nabídku vakcíny v Bahrajnu využilo?

Momentálně toho lidé z F1 využívají, protože dostali nabídku dvou dávek vakcíny od společnosti Pfizer. První dostali před testy minulý týden a druhou dostanou dva dny po závodě. Překvapilo mě, že se v Bahrajnu nechal očkovat velký počet lidí, protože