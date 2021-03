Deset milionů vakcín, to je, oč tu běží. Babiš a jeho spojenci zatím neprosadili rozdělení dávek Pfizeru navíc

Česko sice neobjednalo tak vysoký možný počet vakcín jako řada jiných států EU, vadí mu ale, že se rozdělují podle objemu objednávky, a ne podle podílu obyvatel. Není ovšem samo, ve stejném táboře jsou například Rakousko a Chorvatsko. Lídři na summitu se proto do noci přeli o rozdělení deseti milionů vakcín, jejichž dodávku společnosti Pfizer/BioNTech přesunuly na druhé čtvrtletí a jejichž část by podle Babiše a jeho spojenců mohla částečně dorovnat rozdíly mezi státy. Nakonec se nedohodli a spor mají vyřešit ambasadoři. Popisujeme nejen jednání, ale i to, jak Česko vlastně své vakcíny objednávalo.