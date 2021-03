Konec kojeneckých ústavů v Česku je na dosah. Poslanci pustili klíčový zákon dál

Česko je nejblíž zrušení kojeneckých ústavů, co kdy bylo. Poslanci včera našli shodu, což naznačila i debata ve Sněmovně, která trvala jen pár desítek minut. Po ní návrh zákona hladce pustili do třetího čtení. To by mohlo být na programu nejdříve za třicet dní.