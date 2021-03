Notes: Konec jednoho hnutí, tajemné Putinovo očkování a Johnsonova pozdní lítost

Hnutí Mikuláše Mináře, který s Milionem chvilek pro demokracii naplnil Letnou, končí a podzimního volebního klání se nezúčastní. Projektu se totiž nepodařilo zvednout vlnu nadšení a zájmu. Nasbíral jen necelých 40 tisíc podpisů a Minář odmítal, že by šel do voleb bez dodržení svého slibu nasbírat půl milionu podpisů. „Mikuláš to stavěl jako absolutně principiální věc a nechtěl v žádném případě změnit strategii, která je evidentně nerealistická,“ prozradil zdroj Prokopu Vodrážkovi, jenž se hnutí, které složilo zbraně ještě před bojem, věnoval.

Ruský prezident Vladimir Putin se nechal naočkovat proti covidu-19. Jenže kdo by čekal okázalou prezentaci vakcíny Sputnik V (či jiné ruské očkovací látky), je na omylu. Kreml značku vakcíny, kterou Putin dostal, tají. Uvedl pouze, že se jednalo o vakcínu z ruské dílny. A šéf Kremlu nevyužil ani šance nechat se při očkování natočit, aby zvýšil podporu vakcinace u občanů. Možná po vzoru svého kolegy ze Západu… Putin místo toho, aby Rusům, z nichž většina očkování odmítá, šel příkladem, zveřejnil snímky ze své cesty na Sibiř. A že je na co se dívat. Prezident na snímcích vypadá, jako by vypadl z módního katalogu na zimní oblečení.

Deník N nedávno upozornil na nedodržování protipandemických opatření v přepravní společnosti Zásilkovna a článek (zdá se) dopadl na úrodnou půdu. Kvůli nedodržování opatření už dostali výpověď vedoucí hradecké pobočky a manažer pražské centrály. „Velmi mě rmoutí, že jsem se o situaci dozvěděla právě až z médií. Jsme otevřená firma a vždy jsme se snažili o otevřený princip,“ přiznala šéfka firmy Kijonková.

Renata Kalenská vyzpovídala hasiče Michala Giertla, který od ledna pracuje na covidové jednotce intenzivní péče. „Václavům Klausům, poslancům Volným, paním Peterkovým bych vzkázal, ať se přijdou podívat, jaká je skutečnost. Ať tam se mnou jsou těch dvanáct hodin. Ať si to zkusí. Myslím si, že spousta z nich by pak mluvila jinak. Když se budou starat o pacienta, který se zhorší, doktoři ho uvedou do umělého spánku a oni jej pak odvezou na ARO, jeho věci dají do igelitového pytle, na něj nalepí jmenovku a strčí vše do skladu. Pak už jen budou čekat, co se bude dít,“ říká. Prozradil také, jaké jsou jeho největší obavy, frustrace z nové práce a jak si zvykl v ženském kolektivu.

Bulhaři odhalili agenty ruských tajných služeb. Rusové naopak píší o špionománii, kterou přiživují Američané. O tom, jaký je vztah mezi oběma zeměmi, v podcastu Studio N mluví slovenský politolog a analytik Grigorij Mesežnikov.

Evropská unie chce zavést tvrdší pravidla pro vývoz vakcín z EU. Brusel ke kroku přistoupil hlavně po sporech se společností AstraZeneca, která dodávala (a stále dodává) do EU mnohonásobně menší počet dávek, než původně přislíbila. Společnost, která chce své vakcíny z EU vyvézt, musí nejprve plnit své smluvní závazky vůči Unii. Více o (ne)vývozu vakcín píše Markéta Boubínová.

Po rozvolnění v Německu opět nastupuje přitvrzování a tamní média píší o chaotickém krizovém managementu, o selhání politických elit a neschopné organizaci. Že vám to něco připomíná? Jenže záleží na úhlu pohledu. Není chaos jako chaos. „V realitě české pandemické mizerie vypadá německý krizový management každopádně prozřetelně a bezmála ukázkově,“ píše ve své glose náš německý zpravodaj Pavel Polák.

Dnešek je dnem tuberkulózy – nejsmrtelnějšího infekčního onemocnění na světě, kterému ročně podlehne 1,4 milionu lidí. A ač se může zdát, že toto onemocnění Evropu netrápí, tak opak je pravdou. Zejména v postsovětských státech nemoc ohrožuje desetitisíce lidí. Podívejte se na fotoreportáž ze sanatoria Lesní pohádka na okraji Žitomiru, kde se na léčbu tuberkulózy specializují… a že z těch snímků mrazí.

Tajemný účet na internetovém fóru přesvědčil miliony Američanů o tom, že jejich zemi ovládají pedofilové, kteří unášejí děti a vysávají z nich energii. A údajným cílem dnes už exprezidenta Trumpa je vše ukončit. O konspiračním hnutí QAnon natočila společnost HBO dokusérii, která však líčí nejen tyto fantasmagorie, ale pátrá i po tom, kdo za těmito konspiračními teoriemi stojí.

Loni extrémní horko a obrovské požáry, letos nebývale prudké srážky a rozsáhlé povodně. Austrálii nyní sužují ničivé povodně, 20 tisíc Australanů se muselo evakuovat, 150 škol bylo zavřeno. A dopady povodní nepocítili jen lidé. O život bojují i zvířata. Experti varují, že na extrémní výkyvy počasí si lidé budou muset zvyknout. „Podložené vědecké důkazy ukazují, že extrémní déšť začíná být ještě silnější kvůli globálnímu oteplování,“ říká klimatolog.

Co se dočtete v zítřejším vydání tištěného Deníku N?

Praktičtí lékaři si mají pro vakcíny jezdit sami

Minářův projekt po čtvrt roce končí

V Zásilkovně skončili dva manažeři

Vysoké školy chtějí svá očkovací centra

S Bibim to v Izraeli nejde, bez něj také ne

Austrálie si má zvykat na extrémy. Nyní ji zasáhly historické povodně

Vývoj léku stojí miliardy, návratnost investice je ale nejistá

Kdo je v dnešní pandemické krizi nejšťastnější? Kdo se cítí mizerně?

Dokusérie Q odkrývá peklo kyberkonspirací

Jak rozpohybovat covidové pecivály

Krátké zprávy

Pamatujete na skóre PES? Tak dnes kleslo na trojku – což by mělo znamenat otevření prvních stupňů ZŠ, částečně i galerií nebo restaurací…

… jenže podle premiéra Babiše by opatření v Česku měla vydržet minimálně do Velikonoc, aby se ulevilo přetíženým nemocnicím a nepřišla další vlna… poslední, devátá, úlevná vlna.

A zatímco PES hot, Babiš čehý, tak statistika mluví jasně: Za prvních letošních šest týdnů vzrostla v Česku úmrtnost o 46 procent oproti pětiletému průměru.

Dobrou (lepší) zprávou ale je, že vakcíny od firmy Johnson & Johnson v dubnu do ČR dorazí, bude to až 40 tisíc dávek, oznámil ministr Blatný. Babiš přitom ještě v úterý říkal, že tato vakcína dodána nebude.

A k očkování ještě jednou. V úterý zdravotníci v Česku aplikovali přes 36 tisíc dávek vakcín, celkem už první dávku dostalo přes milion lidí.

Nouzový stav se v Česku už zase chýlí ke konci, a vláda proto vyjednává jeho prodloužení. U opozice ale nepochodila.

Včera proběhla médii zpráva, že Klaus ml. končí v politice a Trikolóru do voleb nepovede. Jeho otec – někdejší prezident Václav Klaus – dnes prohlásil, že Trikolóra by se svého zakladatele neměla tak snadno vzdávat. Avizoval také, že se pokusí svého syna přesvědčit, aby to v politice ještě zkusil.

Společnost Novartis oznámila úspěch ve 3. fázi klinických testů nového léku proti rakovině prostaty. A jednou z jeho tvůrkyň je i česká vědkyně Martina Benešová. Radioterapeutikum PSMA-617 podle zveřejněné studie zlepšuje prognózy až u 80 procent pacientů, kteří další možnosti léčby vyčerpali.

Britský premiér Boris Johnson podle bulvárního listu The Sun prohlásil, že za úspěchem vakcinační kampaně ve Spojeném království stojí kapitalismus a chamtivost. Komentáře podle listu Johnson později litoval.

A dobré zprávy na konec. Zvířata v zoo ve Dvoře Králové budou mít co jíst! Tedy minimálně další měsíc. Safari park od víkendu dostal přes deset milionů korun od zhruba 30 tisíc drobných přispěvatelů. Lidé začali přispívat poté, co šéf zoo řekl, že kvůli nedostatku financí budou muset zvířata v krajním případě začít utrácet.