Úzkosti hrozí víc čtenářům titulků. Kdo čte články, je trochu chráněný, říká psychiatr Horáček

„S faktem, že nejistota je vysoká, nenaděláme nic. Určitě nepomůže, když si řekneme, že nejistotu nechceme nebo že chceme, aby jí bylo méně. Je lepší to pojmenovat, vyslovit. A dalším krokem je přijetí,“ říká psychiatr Jiří Horáček z Národního ústavu duševního zdraví. Počet lidí s vyšší depresivitou i zvýšené riziko sebevraždy se ztrojnásobily, počet úzkostných osob se oproti běžným rokům zdvojnásobil. Jak na svém duševním zdraví v době obrovské nejistoty pracovat? Co pomáhá a co ne?