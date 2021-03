Plán na porcování unijních miliard ministerstvo seškrtalo, peníze na reformu penzí nepůjdou

Už za měsíc musí Česko odeslat Evropské komisi Národní plán obnovy, ve kterém stát navrhne, kam by měly směřovat peníze na podporu ekonomiky zasažené koronavirou krizí. Již nyní je přitom jasné, že některé záměry se do plánu nakonec nedostanou. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které má plán obnovy na starosti, z návrhu vyškrtlo peníze na důchodovou reformu. Méně peněz má jít i na dopravní projekty.

Česká republika v rámci unijní koronavirové pomoci dostane k dispozici částku přesahující 170 miliard korun, celkem ale jednotlivá ministerstva dala dohromady projekty za více než 250 miliard. Národní plán obnovy narostl poté, co vláda loni v říjnu představila jeho první verzi. Ta sklidila kritiku za nedostatečné investice do lidského kapitálu, například do vzdělávání nebo rekvalifikace obyvatel v oblastech s vyšší nezaměstnaností.

Jedním ze sociálních projektů měla být také důchodová reforma. Ta byla jednou z priorit kabinetu Andreje Babiše. Její návrh z pera ministerstva práce a sociálních věcí nyní čeká na projednání vládou. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už ale předem avizovala, že ve vládní koalici podporu nemá. Resorty ovládané hnutím ANO ji zostra zkritizovaly už v připomínkovém řízením, které jednání na vládě předchází.

Původně na první fázi reformy mělo z unijních prostředků podle návrhu ministerstva práce směřovat 25 miliard. Tato částka ale v poslední aktualizaci plánu zmizela. „Reforma není v současnosti