Ruská tajná služba FSB a rodina prezidenta Putina praly peníze i v Česku. Vyplývá to z nově zveřejněného auditu Danske Bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat.

Finanční skandál kolem FSB a Putinova bratrance sahá až do Česka

Jednou ze zásadních kapitol auditu je rozklíčování finančního schématu zvaného Lantana Group. Jde o skupinu firem na Marshallových ostrovech, Seychelách nebo ve Velké Británii, z nichž nejméně jedna měla bankovní účet i v Česku. Schéma Lantana Group vytvořil bankéř a bratranec ruského prezidenta Igor Putin s právníkem pracujícím pro ruskou tajnou službu FSB a jeho kolegou, dnes už odsouzeným za finanční podvody. Platby, které z Lantana Group doputovaly do Česka, byly většinou za nájmy.

Posvítili si na Lantanu

V létě 2006 vycestoval vysoce postavený ruský úředník do Estonska. Chtěl tamní finanční úřad varovat před mimořádně velkým případem praní špinavých peněz z Ruska. Tato kauza vešla o sedm let později do dějin jako „skandál Danske Bank“ – největší objasněná operace praní peněz v moderní historii.

Tím úředníkem, který na kolosální zločin upozornil, byl Andrej Kozlov – první místopředseda Centrální banky Ruské federace. Na jak velký podvod přišel, se však nikdy nedozvěděl. Tři měsíce po návratu z Tallinnu byl totiž zavražděn.

Skandál Danske Bank spočíval v tom, že