Dokusérie o QAnon otevírá fascinující králičí noru vedoucí až na dno důsledků internetové anonymity

Q. Tajemný účet na anonymním internetovém fóru, který přesvědčil miliony Američanů, a po nich zástupy lidí po celém světě, že intelektuální, politické a kulturní elity tvoří kabalistické sdružení pedofilů, jehož hlavním cílem je unášet děti, konzumovat je a vysávat z nich životní energii. Skutečným a jediným cílem Donalda Trumpa je tuto operaci zlikvidovat, stačí jen trpělivě čekat na jím vedenou „bouři“, kdy pravda vyjde najevo a zločiny budou potrestány. Komplexní dokusérie Q: V oku bouře z dílny HBO vysvětluje, jak jsme se do šlamastiky této fantasmagorie dostali. A bere to od podlahy.

Kdo je tajemný Q? Anonymní účet tvrdí, že má přístup k nejutajenějším světovým informacím a pomocí kryptických zpráv spojuje takřka všechny populární konspirační teorie poslední doby, aby se postavil do jejich středu. Je to prezident Trump, nebo snad jeden z jeho bývalých poradců Steve Bannon? Nebo je to konstrukt provozovatelů internetových fór? Kdo jsou lidé, kteří mu věří? A především: Opravdu to není jen nějaký špatný vtip? Dokumentarista Cullen Hoback během štědrých šesti hodin dokusérie hledá odpověď na tyto otázky, ale i na mnohé další.

Série začíná celkem nevinně a očekávaně: shrnutím toho, co QAnon představuje, a zpovídáním jeho příznivců. Vcelku přínosné bylo Hobackovo rozhodnutí nedělat si z nikoho zvlášť velké šašky, respondenty neponižovat a nechat je vyjádřit svůj názor.

Je to tím důležitější, že tvrzení QAnonu jsou vskutku bizarní a při jejich převyprávění se stěží zadržuje smích. Velká část veřejnosti má proto nutkání jeho přívržence zlehčovat jako blázny žijící v absurdních představách, skoro roztomile absurdní hlupáčky.

Nebezpečná tendence vnímat je jako neškodné se bezpečnostním složkám nevyplatila ve chvíli, kdy