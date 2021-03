Nové Palánovy rozhovory jsou jako ponor do hlubiny utrpení. Po vynoření je čtenář silnější

Za těžký život si někdy mohou samy, jindy je to řízení osudu bez jejich přičinění. Publicista a spisovatel Aleš Palán vydal další rozhovorovou knihu. Inspirativní čtení o ženách, jejich síle a nezlomnosti by se mělo stát povinnou četbou pro ženy, muže, dospívající i stárnoucí.

Šest žen, šest silných příběhů o neštěstí, každý úplně jiný, nad všemi ale zůstane rozum stát. Michala, Denisa, Aneta, Apolena, Jana a Sieglinde vypráví v nové rozhovorové knize Aleše Palána Nevidím ani tmu o svých trápeních, těžkých ztrátách, třináctých komnatách i tom, co je za nimi. Bez sebelítosti, autentickým jazykem, s klidem a vyrovnaností.

Denisa s nebývalou lehkostí a pokorou mluví o svých zdravotních problémech. Ochrnutí, otékání celého těla, dlouhé měsíce v bolestech, špatná léčba, autonehoda. A to je jen začátek. Dalo by se říct, že normální člověk by její život a strasti nevydržel, pod tíhou bolesti a trápení by rezignoval a jen čekal na smrt. Denisa je přitom úplně normální člověk, vdaná paní z Beskyd, která vychovala tři děti. Rozhodla se ale, že místo hroucení se a lítosti půjde za svým snem a zůstává téměř neustále veselá.

„Jsou to příběhy, které bychom nikdo z nás nechtěli zažít. Ta knížka je o síle, odpuštění, víře, vzdoru a tom, jak se s tím perou. A to bychom potřebovali všichni,“ vysvětlil svůj záměr Palán v pořadu Velký knižní čtvrtek a je to