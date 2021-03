Notes: Těžké dny zdravotníků, lodí i Jana Hamáčka

Čtením na pátek i tipy na to, co dělat přes víkend, vás v Notesu provede Eva Mošpanová.

Ať už byl váš týden jakýkoliv, nejspíš nebyl tak pozoruhodný jako týden člověka, kterému se povedlo zaseknout obří nákladní loď Ever Given v Suezském průplavu. Kapitán (nebo jiný člen posádky, který loď v danou chvíli kormidloval) vejde do dějin – a nejspíš i nedobrovolného důchodu – jako člověk, kterému se vlastními silami povedlo na chvíli zhatit desetinu světového mezinárodního obchodu. A pak, že jednotlivec je proti velkému byznysu bezmocný.

Celou událost dává do širšího kontextu Bohumil Doboš, který vysvětluje, jak důležitý je Suezský průplav pro mezinárodní obchod, proč se uvažuje o jeho nahrazení a co by ho nahradit mohlo. Poslechnout si více o dopadech jedné zablokované lodě si můžete i v podcastu Studio N.

A aby pro vás byl informačně přínosný i Notes, přepočetli jsme délku Ever Given na nejoblíbenější délkovou jednotku každého pražského novináře – jeden Václavák. Z této odborné vizualizace se dozvíte, že taková velká nákladní loď je opravdu velká.

Kdybyste hledali i jiné lidi, kteří měli náročný týden – a ne jeden –, nemusíte ani do Suezu. Postačí vám nejspíš cesta do nejbližší nemocnice. Prokop Vodrážka se podíval na studii, která zkoumá dopady pandemie na psychické zdraví zdravotníků. Jejich situace je stejně vážná jako stav pandemie samotné, pomoci se jim ale nedostává. „Oproti minulému roku přibylo zdravotníků s příznaky depresivity nebo rizika sebevraždy. Zatímco loni v létě šlo o 67 dotázaných (4,7 %), nyní už takto odpovědělo 109 zúčastněných (7,4 %),“ píše se ve výzkumu. Pokud jim chcete pomoct, znáte to: ruce – roušky – rozkoukaný film doma na gauči.

Tlak a vyčerpání se netýká jen zdravotníků, ale i těch, kteří jim pomáhají, jak ukazuje rozhovor Renaty Kalenské s hasičem Michalem Giertlem, který pomáhá na covidové jipce. Dalo by se z něj vybrat mnoho citací o tom, jak taková práce na člověka zapůsobí, ale za všechny alespoň tahle jedna:

„Snažíme se. Sestry se hodně snaží. Mockrát jdou k pacientům, povídají si s nimi, hladí je po vlasech. Já se také snažím. Naposledy lékaři jednoho pána uspávali do umělého spánku. On měl chudák ruce v křeči a já tam byl z toho důvodu, abych mu držel ruce a on si nevytrhal nějaké hadičky. Pak jsem zjistil, že si chtěl jen dát ruce k sobě. Tak jsem povolil, on si je dal k sobě, já si je položil na svůj bok a hladil mu je, aby byl v klidu.“

Mimochodem, pandemická situace je aktuálně mimořádně špatná v Brazílii, kde jen v úterý zemřelo kvůli covidu 3251 obyvatel. Zemi přitom vede popírač pandemie a odpůrce očkování Jair Bolsonaro, který covid označuje za „chřipečku“. Teď se ale zdá, že katastrofální situace v zemi, kde dochází nemocniční lůžka i léky, může politickou situaci změnit. Píše o tom Tomáš Nídr a hodně o situaci vám napoví už jen to, že uchazeče o další období v prezidentském paláci lze rozdělit na očkované a neočkované.

Jak se na celé divoké aktuální dění bude dívat historie a jak na něj s její pomocí lze nahlížet nyní? O tom Dominika Píhová mluvila s historikem Jakubem Rákosníkem, který se zabývá moderními hospodářskými a sociálními dějinami. „S oblibou dodávám bonmot, že neznám epochu, kde by obyvatelstvo nevnímalo svou dobu jako těžké a obzvláštní časy. Ať se podívám do starověku, středověku, nebo novověku, vždycky se nám z aktuální pozice zdají ty časy těžké a složité. To je tedy jeden způsob, jakým historie může být útěšná,“ vysvětluje třeba.

Když už mluvíme o útěše – sedmi nominacemi do předsednického křesla sociální demokracie se může utěšovat Jan Hamáček. Zřejmě ale opravdu jen utěšovat. Situace v ČSSD není před stranickým sjezdem dobrá, píše Bára Janáková. Šest krajských organizací se rozhodlo do klání o předsedu nikoho nevyslat, stranické vedení čelí tvrdé kritice za nízké volební preference a čeká, zda se neobjeví další nadějný kandidát. Pokud někde je politický génius, který by stranu dokázal během pár měsíců do voleb odvrátit od pětiprocentní hranice, kolem níž lavíruje, strmě vzhůru, nezbývá mu už moc času.

Politika je emotivní záležitost a tam, kde emoce aktuálně nevyvolává koronavirus a opatření proti němu, vyvolávají je Dukovany. „Pozvání Ruska, respektive Rosatomu je srovnatelné se zradou na českém národě, jako byl zvací dopis v roce 1968. Naprosto bezprecedentní ohrožení suverenity českého státu,“ zaznělo třeba z úst poslance KDU-ČSL Jana Bartoška. Spor je o tendr na dostavbu elektrárny, který podle jedněch nebyl a podle druhých byl vypsán. Víc o tom píšou Hanka Mazancová a Bára Janáková a v komentáři Honza Moláček.

Závěrem ještě pár tipů na víkend:

Pokud nevíte, na co se přes víkend dívat, doporučuji první díl dokumentární série We Are The Champions na Netflixu. Sleduje závod v honění kola sýru z kopce v britském Gloucesteru a je bizarní, vtipný, chytrý a zábavný zároveň. Série dokumentů popisuje ještě několik obskurních soutěží z celého světa. Lidem, kteří zaníceně popisují, jak jsou si ochotní kvůli vítězství ve vesnické soutěži zlámat kosti (doslova), se ale nevyrovná žádný z nich.

Pokud nevíte, co poslouchat, doporučuji podcast Mikrovlnky z dílny Zuzany Fuksové a Ivany Veselkové, které tvoří na rádiu Wave Buchty. Přehled zpráv, které vám nejspíš unikly, ale rozhodně neměly, nelze nemilovat. Už jen kvůli titulkům jako „Tchajwanci se přejmenovávají na Lososa a Brňan okukoval auto“.

Pokud nevíte, co vařit, doporučuji batátové lasagne ze sladkých brambor od týmu stránek Jíme zdravě. Nelekněte se toho, že místo těstovin pracují s batáty a objevuje se tam i cottage cheese. Výsledek je překvapivě dobrý.

Hezký víkend všem.