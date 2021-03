Měla nejkrásnější alt. A ještě naposledy v telefonu zněl její hlas zdravě, vzpomíná na Hegerovou její přítel a kritik Černý

Hudebního kritika Jiřího Černého pojilo se zpěvačkou Hanou Hegerovou přátelství od poloviny 60. let. „Nejradši mám od ní méně známé písně, které nebyly hity. Čím lyričtější, tím lepší,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Už jste si stihnul pustil nějakou písničku, abyste zavzpomínal?

Zatím ne. Cítím s kolegy novináři, se všema sice mluvit nemůžu, ale snažím se vyhovět a tak jako vám něco o Haně Hegerové říct. Ale udělám o ní hodinový pořad pro Vltavu, to musím ještě promyslet. Vy jste si něco pustila?

Čerešně. Bez přemýšlení, hned jak jsem se to dozvěděla. Ta píseň mě rozbrečí vždycky, dneska to bylo jiné.

Ano, Čerešně v tom pořadu určitě budou, mám je taky moc rád. Ale moje úplně srdcová je asi jedna židovská milostná píseň, zpívaná napůl v jidiš – Schön wie die Lawone.

Noc.

Tuhle písničku dala na svoji první desku, kterou si dělala sama, a to přesto, že tenkrát ještě žila s Jánem Roháčem. Mám moc rád ty písničky, které všichni znají, ale ještě radši mám ty méně známé, ty, které nebyly hity. Čím lyričtější, tím lepší. A když jsem zmínil Jána Roháče, mám moc rád černobílé videoklipy, které spolu udělali. To je její poloha, kterou mám nejradši. Lyričtější, kde na to tolik netlačí.

Byli jste si blízcí?

Jo, myslím, že ze všech našich zpěváků jsem se právě s ní znal asi nejlíp. Často jsme spolu