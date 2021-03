Notes: Kdo nám teď bude vykreslovat temnou budoucnost, jak si Čína dává vlastňáky a proč se Blatnému pomíchaly vakcíny

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Junior, prasyn praotce seniora, s nímž nejeden roduvěrný Čech počítal jako s příštím vůdcem národa, to zabalil. Už nemá energii, aby dál burcoval lid. Prý už „nemůžu svolávat ostatní na zteč, když ví, že by sám šel bez chuti“. Škoda, nějaká ta zteč se vždycky hodí. Z dnešních událostí, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal

Bližší důvody, proč se Václav Klaus mladší rozhodl stáhnout z politiky, zjišťovala Bára Janáková, Jan Tvrdoň a Jan Moláček. Juniorovi kolegové jsou z toho poněkud perplex (eufemismus). Předem jim to totiž neřekl a oni teď tak úplně nevědí, co mají dělat. Holt bez vůdce není prostě život jednoduchý.

Něco napovědět by jim možná mohl komentář Jana Moláčka. Anebo raději ne.

A kolega Jan Tvrdoň v datech, číslech a faktech pěkně shrnul dosavadní hvězdné působení Klausovy strany Trikolóra, její současnosti a možná i budoucnosti.

Ve světle výše uvedeného se vše ostatní jeví jako marginalita (těm, komu někdo v uplynulých dnech zemřel, zkrachovala jim živnost či padají únavou na covidových odděleních, se omlouvám), ale život jde dál. Vedle zásadních dějinotvorných momentů se dějí i události méně významné, charakteru v podstatě lokálního. Sem bych zařadil roztržku mezi komunisty z Pekingu a Evropskou unií. Ještě nedávno to vypadalo na selanku poté, co si Čína a Unie pod německým předsednictvím dohodly velkorysou investiční smlouvu. Stačilo pár měsíců a čínská státem řízená média už zase píšou o „slabé EU“, která „asi zapomněla, že její země se za Čínou plazily“. Co se vlastně stalo, vysvětluje Magdalena Slezáková.

A co s toho vyplývá pro vztahy komunistické Číny a demokratické části Evropy, zase rozebírá analytik a specialista na Dálný východ Matej Šimančík. Nechci prozrazovat pointu, ale v některých sportech se tomu říká gól do vlastní branky. A možná gól rozhodující.

Patálie nemají ovšem státy Evropské unie jen s Čínou. Bulharsko přistihlo několik svých občanů, jak provádějí špionáž ve prospěch Kremlu. A to například v budově bulharských tajných služeb coby jejich pracovníci. Tamní premiér adresoval v rozhlase současnému ruskému režimu výzvu: Přestaňte špehovat Bulharsko! Nechci být špatným prorokem, ale skoro bych si tipl, že nepřestanou.

A teď se konečně dostáváme ke covidu (jen pro pořádek: ta zmínka o margináliích výše byla samozřejmě míněna ironicky. Nic v tuto chvíli není důležitější, než že umírají lidé, kteří by ještě umřít nemuseli, a že se o ně starají spousty už úplně vyčerpaných zdravotníků a dobrovolníků).

Velká show naší vlády pokračuje. Ministr zdravotnictví Blatný nedávno tvrdil, že je potřeba šetřit si vakcínu AstraZeneca, protože jí budou kraje očkovat učitele. Senioři ji prý odmítají. Vakcinace pedagogů se zvolna rozjíždí a… očkuje se převážně Pfizerem. AstraZeneca šla praktickým lékařům. Panu ministrovi se ty vakcíny zřejmě pomíchaly. Nebo si dělají, co chtějí.

To na Gibraltaru už proti covidu naočkovali všechny dospělé. Jasně, je to jen taková větší skála, kde žijí ani ne tři desítky tisíc obyvatel, ale dnes představuje něco jako laboratoř, kde můžeme vidět, jak by mohl vypadat život po pandemii. Už si to sami moc nepamatujete? Tak se pojďte podívat.

