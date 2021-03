Vysoké školy se snaží urychlit vakcinaci svých zaměstnanců, připravují vlastní očkovací místa

Akademičtí pracovníci podle odhadů vedení univerzit nepřijdou na řadu dřív než v květnu. „Očkování v této skupině (1B) bude probíhat postupně. V současné době jde o stovky očkovaných osob týdně, s postupným zvyšováním dostupnosti očkovací látky se počty očkovaných osob budou zvyšovat i v této skupině,“ odpověděla na dotazy Deníku N mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Do té doby se vysoké školy zařizují podle svého: zjišťují zájem o vakcíny, třídí zaměstnance podle priorit, nebo dokonce přímo zařizují svým profesorům starším sedmdesáti let očkování – tak to v půli března provedly třeba brněnské Masarykova univerzita nebo Vysoké učení technické. Přístup škol ale není jednotný.

Akademických pracovníků, kteří jsou zařazení mezi prioritně očkované, je podle ministerstva zdravotnictví zhruba 26 605. Na nejčastější dotazy ohledně očkování ve školách odpovídá ministerstvo školství zde

Postup některých škol ukazuje, že je možné domluvit očkování pro seniorní profesory s vakcinačními centry a koordinátory očkování po vlastní linii – podobně jako například pražské městské části zařizovaly očkování svých seniorů.

Koordinátor: Jde to jako po másle

Například Masarykova univerzita rozeslala svým zaměstnancům na začátku března e-maily zjišťující zájem o očkování. Pár dní nato jim přišla zpráva, že jej projevilo přibližně 4100 zhruba ze 6000 pracovníků. „Naším společným cílem je co nejrychlejší vakcinace a umožnění obnovení prezenční výuky. I proto vedení Masarykovy univerzity jedná s očkovacími centry o zajištění výhradního očkování pro MU,“ stojí v e-mailu zaměstnancům, který má Deník N k dispozici.

„Již nyní je očkování pro MU zajištěno pro