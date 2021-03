Okamura se zbavil Klause

Komentář Jana Moláčka: Vznik Trikolóry byl hozenou rukavicí Tomiu Okamurovi. Předseda SPD ale zužitkoval zkušenosti i ochotu naservírovat voličům cokoliv, po čem je právě poptávka. Václav Klaus paběrkoval, čelil čím dál silnějšímu tlaku a nakonec hodil ručník do ringu.

Václav Klaus mladší nebyl jediný ani první, kdo při pohledu na impozantní úspěchy nacionalistů typu Viktora Orbána nebo Mattea Salviniho a stále ještě relativně hubené volební výsledky jejich českého rádoby napodobitele Tomia Okamury propadl iluzi, že by se českým Orbánem mohl stát právě on. Před ním si to vyzkoušel například Petr Robejšek. Nepřiblížil se nejen Orbánovi, ale ani Okamurovi, pamětníci si možná vybaví, že po nákladné předvolební kampani získal ani ne procento hlasů.

Václav Klaus se navzdory mnohým svým předchozím prohlášením rozhodl, že ultimátní „kdo s koho“ v podzimních volbách ani nepodstoupí. V dlouhém statusu na Facebooku zmínil osobní důvody, prý nemá energii a „na zteč“ by šel „bez chuti“. V rozhovoru pro CNN Prima News odmítl, že by jeho rozhodnutí nekandidovat souviselo s hubenými čísly, která Trikolóře přiznávají předvolební průzkumy. To prý hrálo „minimální roli“.

Do hlavy nikomu druhému nevidíme, ale dá se minimálně s velkou mírou jistoty odhadnout, že