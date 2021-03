„Lidé nezapomněli.“ Anglickým mladíkům kryje záda vnuk vyznamenaného českého tankisty, oběti vykonstruovaného procesu

Během mistrovství Evropy do jednadvaceti let může český výběr ve vyřazovací části turnaje narazit na Anglii, v jejíž nominaci nechybí vnuk českého válečného hrdiny Josefa Buršíka, kterého komunistický režim odsoudil ve vykonstruovaném procesu. Buršíkovi se naštěstí povedlo utéct do Německa a poté se usadil ve Velké Británii.