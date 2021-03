Arcibiskupský palác je toxický. Dukův nástupce by se měl přestěhovat mezi lidi, třeba na Jižák, říká kněz Tomáš Petráček

Tomáši Petráčkovi vyšla loni kniha rozhovorů s Martinem Bedřichem nazvaná Naděje v dějinách. V té se pojí jeho osobní příběh s profesní drahou církevního historika a katolického kněze. V rozhovoru s Deníkem N popisuje, co současná krize ukázala o církvi nebo co by se mohlo změnit volbou nového pražského arcibiskupa.