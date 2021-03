S benevolencí vůči rasismu Česko dříve či později tvrdě narazí

Komentář Jana Moláčka: Českem hýbe údajný rasistický incident. Ironií osudu takový, u kterého není jasné, zda se vůbec stal. Ironie je to proto, že jindy nás rasismus nevyvádí z míry, i když je všem na očích. Ukazuje se, že jediné, co může Česko donutit brát rasismus vážně, je tlak ze zahraničí. Připravme se na něj, český a západní přístup k rovnosti všech lidí nejsou slučitelné.

Média i sociální sítě jsou plné kratičkého okamžiku ze zápasu pražské Slavie proti týmu Glasgow Rangers. Hráč Slavie Ondřej Kúdela se na zlomek vteřiny naklonil k soupeři tmavé pleti Glenu Kamarovi, zakryl si rukama ústa a něco mu řekl. Kamara tvrdí, že to byla rasistická urážka, Kúdela to odmítá.

Jasný důkaz, který z obou hráčů lže, k dispozici není a zřejmě ani nebude. Přesto je incident ve Velké Británii obrovským tématem.

Kdyby se odehrál na českém hřišti mezi hráči dvou českých týmů, tak velkým tématem by rozhodně nebyl – a to bohužel ani v případě, že by jednoznačný důkaz existoval.

Jistě, k nějaké formální omluvě a disciplinárnímu potrestání by nejspíš došlo i u nás, ale dokážete si představit, že by česká média řešila i jasnou rasistickou urážku tak vehementně a nekompromisně jako nyní ta britská údajnou? Zcela jistě ne. Převládající český postoj v takových případech je benevolence – „ale prosím vás, copak jste nikdy nehráli fotbal, hráči si v návalu emocí řeknou ledacos, to k fotbalu patří, opice je docela hezké a inteligentní zvíře, nedělejme z toho aféru“.

Stačí si vzpomenout na