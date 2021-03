Flétnistka za mřížemi a advokátka bez licence: běloruské ženy na barikádách

Nejdříve to vypadalo, že by mohla být skvělou tiskovou mluvčí budoucího nového prezidenta Běloruska. Teď se zdá, že se z ní vyklubala lídryně běloruské opozice. Maryja Kalesnikavová je už dnes pro mnohé běloruským Václavem Havlem v sukni. I její obhájkyně Ljudmila Kazaková riskuje víc než jen svoji kariéru, když se případu muzikantky a političky ujala.

Už není advokátkou Maryji Kalesnikavové, kdy jen dělala svoji práci. Ted i jí samotné hrozí trestní stíhání.

Pobyt za mřížemi si už Ljudmila Kazaková zkusila. Pravda, trval pouhý den. Její klientka Maryja Kalesnikavová je v cele už 6 měsíců a 17 dní. Není ale vyloučeno, že se tam setkají nikoliv jako klientka se svou obhájkyní, ale jako spolubydlící.

„Máte pravdu,“ zamyslí se. „Na tohle jsem asi úplně připravená nebyla. Vždy jsem myslela hlavně na své klienty. Aby nebyla porušována jejich práva. A o tom, že by mohla být porušena práva má, jsem nepřemýšlela,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

Prý jste se prala s policisty. A za to jste byla zbavena advokátské licence…

Ne, já jsem nikoho nebila. Podle policie jsem se dopustila administrativního přestupku nepodřízení se státnímu orgánu. Odmítla jsem dobrovolně usednout do policejního automobilu, který mě měl odvézt na policejní stanici. Prý jsem se bránila a chytala je za uniformy.

A chytala jste je za uniformy?

Jasně že ne. Ale jak to dokážu? Všichni svědkové jsou policisté. Ani neznám jejich pravá jména. Vše je zašifrováno, na obličejích mají i u soudu kukly, které si odmítají sundat. Copak já vím, co to je za lidi, kteří proti mně vypovídají?

Seznámily se