Praha hlásí nejvíc naočkovaných druhou dávkou i čilou vakcinační turistiku

Praha těží z náskoku, který získala hned na startu. Má nejvíce očkovacích míst, obdržela nejvíce vakcín a logicky tedy nejvíce očkuje. Dosud bylo v metropoli podle údajů aplikace Opendatlab naočkováno 252 030 dávek, podobně lidnatý Středočeský kraj jich eviduje 147 668.

První dávku vakcíny dostalo v hlavním městě přes 47 tisíc lidí nad 80 let, což je 85,9 % této věkové skupiny v Praze (pokud by byli očkovaní jen obyvatelé Prahy). U druhé dávky je to 67,5 % (přes 37 tisíc). V obou případech jde o výjimečně vysoký podíl – většinou kraje hlásí ani ne třetinu plně naočkovaných v této neohroženější skupině.

„Už před koncem roku jsme se radili s lidmi z BISOP (Centra pro modelování biologických a společenských procesů, pozn. red.) a začali jsme očkovat ještě před vznikem centrálního rezervačního systému v domovech pro seniory, kde žije nejohroženější skupina,“ popisuje pražská radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

„Současně šlo do Prahy reálně více vakcín, protože ministerstvo zdravotnictví rozdělovalo dávky dle svých úvah a zhodnotilo, že větší kapacita bude v jejich fakultních nemocnicích,“ dodává.

Předbíhání ve frontě

V celém Česku bylo do úterý naočkováno přes milion dávek – i tu druhou dostalo