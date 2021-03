Po stopách každodennosti pražské židovské rodiny před velkou tmou

David Vaughan žije v Praze již desítky let. To mu umožnilo zprostředkovat objev rukopisné knihy Sancta Familia. Tomáš a Martin Welsovi ji v roce 1938 věnovali svým rodičům jako rozverný popis dennodenního života jedné pražské rodiny. Otec bratrů Welsových byl významný architekt, Welsovy však ohrožovala nacistická hrozba a chystali se emigrovat. Válku přežil jen Tomáš Wels, který se usadil v Británii a o své minulosti nemluvil. David Vaughan je autorem knih Bitva a vlny a Slyšte můj hlas, jež se také zabývají obdobím konce první republiky (a významem tehdejších médií, zejména rozhlasu). O rodině Welsových připravil výstavu Není noci tak tmavé, která po premiéře ve Winternitzově vile poputuje do Německa a Británie. Knihu Sancta Familia vydalo nakladatelství Triáda. Svým způsobem navazuje na již vydané paměti Šimona Welse, Tomášova a Martinova děda, s názvem U „Bernatů“.

Čtenář v knize Sancta Familia vstupuje přímo do rodiny. Jak na vás působí postavy, tedy rodina Welsových?

Jedna z věcí, které mě na Sancta Familia přitahují nejvíc, je skutečnost, že Welsovi jsou jako rodina tak současní – nemluví k nám z žádné vzdálené minulosti. Velice se nám podobají. To, co se jim stalo, je proto ještě daleko naléhavější.

Takže Welsovi se mohou podobat dnešním čtenářům?

V mém případě to tak bylo. Když jsem poprvé četl Sancta Familia, skutečně jsem měl pocit, že