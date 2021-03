Epidemiolog Smejkal: Nepustit lidi na chaty a nechat zároveň běžet továrny nemá smysl

Poslední čísla nakažených ukazují, že by epidemie mohla začít pomalu klesat. Pokud se vývoj nezvrtne, na jaká čísla bychom se mohli dostat kolem Velikonoc?

Ideální by bylo, kdybychom měli zhruba 100 případů nákaz na 100 tisíc lidí, tedy kolem 1500 nakažených denně. To by byl ideál, pokud se podaří udržet nějakou rozumnou uzávěru na Velikonoce.

Naše skupina ale opakovaně upozorňuje na to, že největší zdroje nákazy jsou nyní v provozech. Bylo by tedy potřeba přesvědčit kapitány průmyslu, aby se na tři pracovní dny kolem velikonočních svátků továrny zavřely. Taková pauza by myslím nikoho nezabila. Nemá smysl nepustit lidi na vlastní chaty, ale nechat průmysl otevřený.

Máme za sebou tři vlny epidemie koronaviru, to už bychom si mohli vzít nějaké ponaučení. Až se bude znovu otevírat, jaké konkrétní chyby bychom už neměli opakovat?

Zásadní chybou bylo, že stát pokaždé otevřel, aniž by zajistil řádné testování. Je to pořád dokola, ale je to tak. Při otevření bychom měli co nejvíce testovat, je ale důležité vybrat jen opravdu relevantní testy. Nemá smysl nakoupit a rozdat sady, které nákazu neodhalí. Plošné testování v závodech a provozech musí vydržet do doby, než budeme proočkovaní.

Jak by tedy testování mělo po otevření vypadat?

V provozech nebo ve fabrikách by se mělo testovat minimálně jednou týdně pomocí PCR testů, to je možné samoodběrem třeba ze slin, a nebo antigenním testem z nosu, který musí provádět zkušený „odběrač“. U škol je to složitější. Tam vidíme jako základní podmínku, aby se ve třídách nescházelo tolik dětí. Aby bylo možné zachovat ve třídách rozestupy, musí být dětí ve třídě mnohem méně. Proto asi bude potřeba otevírat školy na turnusy, jeden týden by šla