Jak rozpohybovat děti? Nesmíte je nutit, ale motivovat, a pozor na činky, kliky i aplikace

Děti nesmějí do školy ani na hřiště, která jsou také zavřená. Spousty rodičů tak zoufale sledují, jak jejich potomci přicházejí o další týdny a měsíce plnohodnotného života za dveřmi domácností. Deník N oslovil Jana Bělku z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého, aby se pokusil rodičům poskytnout návod, jak udržet děti alespoň trochu v kondici. Odborník, který působí také u ženské házenkářské reprezentace, také radí, jak nejmenší děti motivovat k pohybu, a vysvětluje, proč třeba malým dětem nepatří do rukou činky.

Když děti cvičení nebaví, jak je k němu nenásilnou, zábavnou formou motivovat?

To je docela těžké, protože každé dítě je nějaké a každé baví něco jiného. U předškoláků je motivace nejjednodušší, protože většinou když vidí rodiče cvičit, okamžitě se začnou předvádět, že to taky umějí. Tohle se nám děje s manželkou často, když se rozhodneme, že si zacvičíme. Pokud dostanete předškolní děti k pohybu, začnou ho brát přirozeně i v rámci dalšího svého života.

U starších dětí na prvním stupni existují dvě roviny. Jedna skupina jsou děti, které sportovaly před covidem, a druhá ty, které neměly k pohybu vztah ani předtím. Tyto děti bude ještě složitější motivovat, protože se jejich pohyb teď snížil úplně na minimum. Na to by si měli rodiče dávat pozor, protože musejí rozlišit, co si mohou s dětmi dovolit, a co ne.

A může pomoci nápodoba od dospělých i u větších dětí?

Určitě, ale záleží na rodinných vztazích. Mám příklad od kamaráda, který chodí s manželkou do práce, a doma mají jejich děti z prvního stupně online výuku. Oba přijdou odpoledne domů a snaží se děti dostat alespoň na nějakou procházku, aby netrávili celý den u počítače. Jsou si ale vědomi toho, že nemohou dětem zakázat počítač, když nejsou doma, protože jednak ho potřebují k online výuce, a navíc mají větší jistotu, že se doma nic nestane, protože děti jsou na počítači klidnější.

Jenže potom nastane problém, když je mají odpoledne od elektroniky odtrhnout. Důležité je, aby nikdo děti nenutil. Když je rodič chce odtrhnout, měl by