PolitikoN: Vykomunikovat, zavnímat, otevřít diskusi. Slovník (nejen) pro období epidemie

Na události lehce klidnější týden nám dává možnost zopakovat si základní slovní výbavu pro pobyt v české politice. Pokud jste zavnímali, že byste se v ní někdy rádi pohybovali (situace je dynamická a člověk nikdy neví), berte tento příspěvek jako otevření diskuse. Protože my v PolitikoNu rozhodně nic z kontextu nevytrháváme.

Přihlaste se k odběru newsletteru PolitikoN, aby vám nic neuteklo.

Týden začal až nezvykle klidně. Tisková konference vlády, avizovaná na pátou hodinu odpoledne (což v čase pandemie znamená, že bude někdy mezi pátou hodinou odpolední a druhou hodinou ráno), začala už v půl čtvrté a za čtyřicet minut bylo hotovo.

Možná se vám to zdá jako banální věc, ale pro novináře, pro kterého jsou poslední rok vládní tiskovky něco jako série oblíbených seriálů (situace je dynamická, vývoj překotný, hlavní hrdinové se neustále mění, někteří odcházejí), je to skutečně překvapivé.

Z úst ministrů zdravotnictví Jana Blatného a průmyslu i dopravy Karla Havlíčka (oba za ANO) jsme mohli zavnímat, jak bude vypadat Česko poté, až skončí aktuální lockdown, vyhlášený původně na tři týdny. Blatný avizoval, že na čtvrtečním jednání vlády bude své kolegy z kabinetu žádat o prodloužení nouzového stavu.

Na čtvrteční vládě, jejíž tiskovka proběhla opět s předstihem a ve stejném složení, tedy (Blatný, Havlíček a Havlíček), pak kabinet prodloužil opatření z původního 21. března až do konce nouzového stavu, tedy přesně o týden. Teď se vláda podle Blatného snaží vykomunikovat s opozicí, aby ve Sněmovně zvedla ruku pro prodloužení nouzového stavu, dokonce jí chce poskytnout data. Podle šéfa zdravotnictví by měla současná opatření platit zhruba do Velikonoc, pak můžeme uvažovat o tom, že v nějakém režimu začneme otevírat školy.

Pokud jde o to, jakým způsobem u nás dosavadní lockdown zafungoval, snad, jak píše Petr Koubský, máme při troše štěstí za sebou vrchol třetí epidemické vlny. Nemůžeme ale rozhodně opomíjet, že následky, které tato vlna přinesla, se budou v nemocnicích a bohužel i márnicích projevovat ještě několik týdnů. Proto je třeba i nadále vytrvat, jakkoliv banálně to možná zní. Navíc už se alespoň nějak začíná projevovat očkování.

Doufejme, že jsme