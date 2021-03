Ausgerechnet Německo: Hranice moci nejmocnějšího německého šéfredaktora

Německý součet Pavla Poláka: Julian Reichelt je šéfredaktorem deníku Bild. Poměřováno nákladem jsou to největší noviny nejenom v Německu, ale v celé Evropě. Když pak každé ráno na poradě rozhodujete, co se objeví na titulní straně a o co by si měly miliony Němců přečíst, můžete mít oprávněný pocit, že jste neuvěřitelně mocní. Ale s mocí je to přinejmenším složité, což už ví i Julian Reichelt.