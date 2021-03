Ukrajinský lockdown a jeho důsledky pro české firmy: dělníků bude nadbytek

Za jediný den muselo do nemocnic přes čtyři tisíce Ukrajinců nakažených koronavirem. Včera už se uzavřela některá města a tisíce lidí opět přicházejí o obživu. Někteří z nich možná brzy zamíří k nám.

Od dnešní půlnoci nejméně do 9. dubna se Kyjev ponoří do přísného lockdownu. Uzavřena budou všechna velká obchodní a zábavní centra, divadla, kina a kavárny. Restaurace budou prodávat pouze přes okénko.

Podobně se rozhodla i radnice Lvova. Tam lockdown potrvá nejméně do 28. března. Do školy tam už nechodí ani nejmenší děti, které ale na rozdíl od starších nemají ani žádnou distanční výuku, nýbrž prostě prázdniny. Podle některých odborníků to pomůže zachovat duševní zdraví rodičů.

V minulosti už koronavirus podobně Ukrajinu zasáhl. Nyní i tam dorazila třetí vlna. Údaje z posledních 24 hodin sice ve srovnání s ČR působí „idylicky“, protože Ukrajina je zhruba čtyřikrát větší, ale i sami ukrajinští experti přiznávají, že mnohem víc Ukrajinců než Čechů se