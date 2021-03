Notes: Řešení Notesu z minulého týdne

Pokud vás titulek tohoto Notesu zmátl, dovolte mi jeho vysvětlení. Ne, nezavedli jsme Notesy na pokračování ani do nich nebudeme dávat hlavolamy s řešením v dalším čísle. Dnešní Notes je ale v jistém smyslu pokračováním toho, který jsem sepsal minulý týden.

Nejen Česko, ale celý svět ještě před týdnem čekal na výsledek šetření evropské lékové agentury ohledně vakcíny od AstraZeneky. A dnes EMA přišla s jasným verdiktem: Vakcína, kterou stoplo několik evropských států, krevní sraženiny nezpůsobuje. Očkování může tedy pokračovat. A první statistiky mluví jasně: očkování v boji s pandemií opravdu pomáhá. Po dlouhé době je to tak první pozitivní zpráva. Více už v pravidelníku o koronavirových číslech Petra Koubského.

Svého rozuzlení se od minulého čtvrtka dočkal i případ poslanců Volného a Bojka, kteří odmítají ve Sněmovně nosit roušky. Plexisklo kolem jejich stolů je ode dneška už připevněné.

Plexisklo společnost možná ochrání před kapénkami, nikoliv však před dezinformacemi, které mimo jiné i tito konspirátoři sdílí na sociálních sítích. Lákavé vůni něčeho, co může působit jako snadné řešení, podlehl například i zakladatel Svobodného vysílače Pavel Hlávka. Ten natočil v nemocnici u lůžka své matky na dýchacích přístrojích video, v němž doktory přesvědčuje, aby staré dámě podali léky ivermektin a isoprinosin, které s sebou přinesl. Ve videu, které získalo desítky tisíc zhlédnutí, říká, že nemocnice odmítáním ivermektinu zabíjí své pacienty.

Podle lékařů by jeho matce jeden z léků, které Hlávka navrhoval, dokonce přihoršil. O případu píšou kolegové Lukáš Prchal a Prokop Vodrážka. Hlávkovo chování má dvě možná vysvětlení, přičemž obě jsou podobně smutná: buď lékům natolik bezmezně věří, i když jejich účinnost v boji s koronavirem nebyla prokázána, nebo je celé video jen pokusem přitáhnout další sledující a strhnout na sebe pozornost. PR kousek, do kterého se nebojí zatáhnout i vlastní matku. O své pravdě se ve videu pokouší přesvědčit i ostatní pacienty: „Já jim to říkám už týden či čtrnáct dní. Oni to neudělají, radši vás nechají zemřít. Mohou to udělat, ale neudělají to,“ říká Hlávka. Tak či onak: videem se už zabývá policie.

Kolegyně Bára Janáková zase mluvila s řeporyjským starostou Pavlem Novotným. Ten včera oznámil, že po dvaceti letech odejde z ODS. Vadí mu, že se nedostal na kandidátku. „Domnívám se ve své nabubřelosti, že jsem měl mimořádnou šanci a že jsem ohrožoval lidi, kteří chtěli do Sněmovny,“ řekl. Strana se k němu podle jeho slov nezachovala férově. A Novotný je přesvědčen, že kvůli tomu bude tratit na hlasech.

Husarský kousek by se, nebýt Deníku N, povedl naší vypečené vládě. Ta na konci února oznámila, že si každý bude muset vybrat, kde zákaz cestování mezi okresy stráví. A na stejném místě strávit další celé tři týdny. Člověk si tak musel vybrat, zda bude doma, nebo například na chatě. Později vláda přišla na to, že je takové nařízení nesmyslné, a z webu ho potichu stáhla. Píše o tom kolega Honza Moláček.

Když se někde stane chyba, častým řešením naší vlády je pokus hodit ji na někoho jiného. Není to však jen výsada České republiky. Rakousku se například nedaří dost rychle očkovat. Vakcín není dostatek. Tamní kancléř Sebastian Kurz tedy shání podporu, kdekoli může, a vinu za pomalý start očkování se snaží hodit na Brusel. Politické body teď chtěl nahnat i návštěvou Německa, jenže se přepočítal: Kancléřka Merkelová si na něj ve svém programu ani neudělala čas. A ano, dění je hodně a času je málo. Jenže na diplomatické úrovni nese gesto Angely Merkelové jasnou zprávu: že si Rakousko musí své problémy vyřešit samo.

