Tři vykřičníky, tři čárky, šipka? Česká města hledají moderní vizuální identitu

Zatímco heraldici skřípou zuby, radnice upravují městské znaky a nahrazují je logy, za něž zaplatily statisíce. Graficky sjednotit svou prezentaci se snaží stále více měst. Při tvorbě nového vizuálního stylu ale často narážejí na to, kde hledat svou skutečnou identitu. Některá ji zakládají na historii, kultuře, sportu nebo přírodních krásách, jiná si ji musejí složitě „cucat z prstu“. Je to správná cesta, nebo jen plýtvání penězi?

Když přijedete do malého šumavského střediska Modrava, hned za cedulí začnete pociťovat, že jste tu vítáni. Zdejší úprava veřejného prostoru podtrhuje malebnost horské krajiny a v českých poměrech působí jako zjevení. Obec drobnými detaily, jako jsou sladěné turistické značení, upomínkové předměty nebo letáky a mapy, vysílá signál, že o vaši návštěvu stojí. Nové logo vycházející z barevnosti původního znaku se nejprve začalo objevovat na tiskovinách a webu, později se promítlo do všech aspektů městské komunikace až po karoserii sněžné rolby.

Jednotný vizuální styl vytvořilo pro Modravu v roce 2011 studio Najbrt, které stojí zároveň za současnými logy Prahy, Ostravy, Valašského Meziříčí nebo také za grafickou podobou karlovarského filmového festivalu, Národní galerie nebo České televize. Byla to první realizace vizuální identity, kterou se studiu podařilo implementovat kompletně. Trvalo to celých osm let. Vybráním vítězného návrhu v soutěži totiž proměna grafického stylu města nekončí, ale naopak začíná.

Vizuál jako komerční značka

Na tuto cestu se právě vydává nedaleký Vimperk, který na konci ledna představil nové logo od nositele ceny Czech Grand Design Matěje Chabery. Dvojité čáry nad názvem města zakončeným tečkou odkazují ke knihtiskařské tradici (evokují otevřenou knihu), sportovnímu duchu (připomínají medaili) i někdejšímu německému názvu Winterberg. Nový styl, za nějž město zaplatilo 200 tisíc, se postupně začne objevovat na tiskovinách, na webových stránkách i navigačních prvcích ve veřejném prostoru. Zvládnout vše by město chtělo během letošního roku, kdy se chystá znovuotevřít rekonstruovaný zámek.

Stále více měst a obcí se postupně odhodlává k podobnému kroku. Jen letos stačila představit novou vizuální identitu už také Chrudim, loni to byly například Mníšek pod Brdy, Boskovice, Kadaň nebo městská část Praha 3. V současné době se podle zjištění Deníku N připravuje nový grafický styl Humpolce, Rožnova pod Radhoštěm nebo Tišnova. Valná většina ze statutárních měst v Česku již jednotnou vizuální identitu má, z těch menších je to ale jen zlomek – ze zhruba šesti set českých měst používá graficky sjednocenou komunikaci pouze šedesátka z nich.

Hlavní město za své logo z roku 2002, které pracuje se čtyřmi cizojazyčnými variantami slova Praha symbolizujícími kosmopolitnost, zaplatilo studiu Najbrt téměř