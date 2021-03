Premianti z Brna předstihli v očkování Prahu, příští týden musí zastavit první dávky. Tempo zpomalí i jinde

Jihomoravský kraj v posledních dnech předběhl v počtu očkovaných i Prahu. Tento týden tu bylo podáno o 1250 vakcín více než v metropoli, která dosud byla na první příčce. Fakultní nemocnice Brno, pod kterou spadá velkokapacitní centrum na brněnském výstavišti, podala zatím dokonce nejvíce vakcín ze všech center v Česku.

Po rychlém rozjezdu teď ale přichází útlum. Noví zájemci o vakcínu od firem Pfizer/BioNTech si budou muset nějaký čas počkat. V příštím a možná i v dalších týdnech se očkování prvními dávkami této vakcíny pozastaví.

Na středečním zdravotním výboru ve Sněmovně otevřel tento problém poslanec Miloslav Janulík (ANO). „Mohl by mi někdo říci, jak to teď bude s vakcínou Pfizer? Protože podle mých informací tato vakcína vůbec v kraji nebude a já bych to potřeboval vědět, protože