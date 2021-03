Notes: Morčata, která přežila dávku Sputniku, nehořlavý osvoboditel shořel a solidární Novotný odchází

Používání vakcíny proti covidu od firmy AstraZeneca pozastavuje jedna evropská země za druhou, mnoho lidí ji považuje za podřadnou, či dokonce nebezpečnou. Podle společnosti se dosud ví o 39 případech závažných problémů se srážlivostí krve. 39 případů ze 17 milionů očkovaných. To je 0,0002 procenta. Jak to tedy s vakcínou je? Že podle dostupných informací není nebezpečné si vakcínu nechat aplikovat, pomocí matematických operací ukazuje redaktor vědecké rubriky Petr Koubský.

V malé obci na východě Slovenska testují ruskou vakcínu Sputnik V. V tamní laboratoři ji tam dostalo pět myší a dvě morčata. Všechna zvířata jsou stále mezi námi. Morčata přežila lidskou (chtělo by se říct koňskou) dávku vakcíny. To je, jako by člověk přežil pětilitrovou dávku. Testování se tak může posunout do další fáze – zvířata svou úlohu již splnila. Reportáž z areálu malé firmy Imuny Pharm v Šarišských Michaľanech přináší náš slovenský kolega Andrej Bán.

A zatímco se testují vakcíny všeho druhu, Eurostat informuje o tom, že od března do prosince loňského roku zemřelo v zemích Evropské unie přibližně o 580 tisíc lidí více než v předchozích letech. A čísla kopírují vývoj epidemie covidu-19 v členských zemích.

Uplynulo desáté výročí vypuknutí arabských jar – deset let války v Sýrii. Polovina obyvatel musela opustit své domovy, vrátit se nemají kam a mnohdy ani nemohou. Dekádu syrského pekla analyzuje Jan Fingerland.

„Novodobí gambleři“, kteří „myslí jako dostihoví sázkaři“. Tak popsal sedmadevadesátiletý viceprezident společnosti Berkshire Hathaway dění kolem GameStopu. Reagoval tak na amatérské obchodníky, kteří přeměňují burzovní trhy. A co nevycvičeným investorům schází ve znalostech trhu, dokážou dohnat svým nadšením a dosahem. O amatérech, kteří hýbou světovými trhy, více v článku Financial Times.

Hudební ceny Grammy obměnily složení poroty, snížily nekonečný počet kategorií, ale cestu k představení toho opravdu nejoriginálnějšího ze světa hudby to nevedlo. Mezi hlavními oceněnými jsou zpěvačky Beyoncé a Taylor Swiftová. Opět. O 63. ročníku Grammy, které měly „přepsat dějiny“, ale nepřepsaly, a současné hudební scéně píše Tomáš Polívka.

Ministerstvo financí zkritizovalo návrh důchodové reformy z pera ministryně práce a sociálních věcí Maláčové. Návrh mimo jiné počítá s nultým pilířem, který má zajistit rovný minimální důchod na úrovni deseti tisíc korun pro všechny s dostatečně dlouhou dobou pojištění. Podle resortu Aleny Schillerové jsou dokonce některé změny protiústavní. Podle Maláčové je ale důvod kritiky jen osobní odpor Schillerové. Více o reformě reforem píše duo Hanka Mazancová a Michal Tomeš.

V Ázerbájdžánu není gayům přáno. V muslimské zemi čelí homosexuálové pronásledování i výhrůžkám smrtí. Dvojice Niko a Zair (jejich jména nejsou pravá) vedli v zemi dvojí život – jeden spořádaný, s dětmi a manželkami, a druhý spolu. Jenže stačila jediná chyba a přišli o všechno a společně utekli za novým životem do Česka. Příběh dvou mužů, kteří kvůli svému vztahu museli opustit nejen svou zemi, v podcastu Studio N popisuje Petra Procházková.

Zato v Japonsku se dnes gayové dočkali přelomového rozhodnutí. Tamní soud poprvé v dějinách prohlásil za neústavní, že vláda neuznává stejnopohlavní manželství.

O lockdownu průmyslu se dlouho mluvilo a spekulovalo, ale nikdy na něj nedošlo a některé firmy si z protipandemických opatření příliš hlavu nedělaly. Některé ale jo, a jejich zkušenosti přináší redaktor Michal Tomeš. „Radši oželím několik lidí nyní, než abych brzy zavřel výrobu na tři týdny,“ vysvětluje šéf jihomoravské strojírenské společnosti Audacio Jindřich Pecl.

Čas letních dovolených se kvapem blíží, a Evropská komise proto představila návrh tří typů vakcinačních pasů, se kterými by lidé mohli cestovat do zemí EU. Jenže jestli očkovací pasy budou fungovat, záleží na členských státech a taky na tom, jestli se materiál stihne za čtvrt roku schválit. Více o „očkopasech“ píše Markéta Boubínová.

Co se dočtete v zítřejším vydání tištěného Deníku N?

Důchodová reforma od ministryně Maláčové naráží na odpor hnutí ANO

Evropská komise představila vakcinační pasy pro cestování v EU

Vláda s Babišem drhne, ČSSD ale odchod odmítá

Deset let syrského pekla

Radan Šafařík chce 434 kroky zlepšit rovnost mužů a žen v Česku

Komentář: V oslabování práva si Babiš se Zemanem v ničem nezadají

Když se fotbal nehraje kvůli počasí, ale kvůli politice

Krátké zprávy

Čeká nás překopaný PES. Nová hlavní hygienička má totiž do příštího týdne připravit úpravy protiepidemického systému. Měl by obsahovat jasná kritéria, která bude nutné splnit, aby bylo možné rozvolňovat opatření proti covidu-19.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný plánuje po sněmovních volbách v říjnu odejít z ODS. „Rozhodl jsem se po volbách okamžitě odejít. Zachovali se ke mně tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity,“ zdůvodnil.

Děti by se do škol mohly vrátit pravděpodobně ve druhé polovině dubna. Podmínkou je pravidelné testování. Tak snad ty dva a půl měsíce budou stát za to.

Slovenská vláda zakázala lidem cesty do zahraničí na dovolenou. Ostatní cesty zůstávají povoleny. Kabinet tak napravuje situaci, kdy lidé nemohli v rámci Slovenska cestovat mezi okresy, ale mohli do zahraničí na dovolenou. Zároveň na Slovensku prodloužili nouzový stav o 40 dnů.

Česká republika nominovala na seznam nemateriálního dědictví UNESCO tradici vorařství. I když voroplavba jako komerční doprava zanikla v souvislosti se stavbou přehrad, tradice s ní spojené jsou stále živé.

Že vás už online porady nebaví? To šimpanzi ze zoologické zahrady v Brně a Dvoře Králové se pozorováním přes velkoplošné obrazovky očividně baví a vzájemně se chlubí nejen jídlem. Zvířata tak v zoo bez návštěvníků získávají nové podněty.

Rumunský gang Riviera Maya se v Mexiku specializuje na úpravu bankomatů, přes které krade informace z kreditních karet. A že se gangu daří, dokazuje to, že si za posledních pět let tímto způsobem už přišel na 1,2 miliardy dolarů.

Nejvyšší soud odmítl všechna dovolání aktérů první větve korupční kauzy kolem bývalého středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha. Neuspělo ani státní zastupitelství, které podávalo dovolání v neprospěch obžalovaných.

V ruském Tatarstánu ve městě Zainsku shořel památník vojínu osvoboditeli. Podpálily ho děti, když na věčném ohni pálily větve. Šestimetrová socha byla údajně vyrobena z nehořlavého materiálu.