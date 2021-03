Opozice úspěšně blokuje klíčový zákon pro Dukovany. Chce z tendru dostat Rusko

Středopravá opozice našla způsob, jak oddalovat vypsání obřího tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Kvůli bezpečnosti do něj nechce pustit ruskou státní firmu Rosatom. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ji ale vyřadit odmítá.

Část poslanců mimo vládní koalici se proto domluvila, že budou společně co nejdéle protahovat projednávání nízkouhlíkového zákona a tím budou odsouvat i vypsání tendru. Podle nich je jeho schválení pro spuštění soutěže nezbytné.

Havlíček by tendr mohl teoreticky vyhlásit i bez přijetí zákona, ale pro vládu by to byla velká komplikace. Opozice proto bude obstrukce dělat do doby, než se premiér Andrej Babiš rozhodne ruskou firmu z tendru vyřadit, nebo dokud nepřijdou parlamentní volby. Vypsání tendru by pak připadlo na novou vládu.

ODS, TOP 09, STAN, Pirátská strana a KDU-ČSL přiznávají, že jde o obstrukci. „Budeme mluvit, mluvit a mluvit, dokud nám vláda neřekne, že