Vsadili jsme na herce a věrné diváky. Principál Čuba vysvětluje, jak vyjít z aktuální krize jako vítěz

Vedete malé soukromé divadlo, které dokázalo během koronavirové krize efektivně vydělávat. Co mohla začít městy a státem dotovaná divadla dělat hned a přitom to doteď nedělají?

Odpověď je evidentní a najde ji každý, kdo se podívá na youtubový kanál Divadla Mír a srovná ho s jakýmkoliv jiným divadelním kanálem. Zásadní rozdíl je v tom, že v Divadle Mír jsme se rozhodli, že budeme pracovat na věcech, které můžeme ihned prezentovat, kdežto příspěvková divadla pracovala, ale jejich výsledky nešly ven.

V první vlně to bylo ještě pochopitelné, ale v listopadu bylo zřejmé, že diváci nepřijdou další tři měsíce. Divadla mohla vybrat projekt, který by nešel do šuplíku, ale šel by dostat mezi lidi prostřednictvím videa. Místo toho se řada divadel rozhodla, že nastudují inscenaci do šuplíku. To určitě nebyl dobrý tah. Nechci se ale stavět do pozice člověka, který by měl druhým organizacím radit nebo říkat, co by měly dělat.

Kdyby šla většina divadel cestou streamů a videí, nezahltilo by to nabídku a neodradilo diváky?

Myslím si, že ne. Každé divadlo