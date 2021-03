Prezidentův komplic Babiš oslabil právní stát i parlamentarismus. Budeme za to platit ještě roky

Komentář Jiřího Pehe: Obcházení ústavy, ohýbání zákonů a nedostatek respektu k pravidlům hry obecně jsou u nás obvykle spojovány s prezidentem Milošem Zemanem. Senát dokonce kvůli tomu, co považoval za neústavní jednání prezidenta, schválil na podzim roku 2019 ústavní žalobu. Kdyby to dělal jen on, napáchaná škody by nebyly tak velké. Jenže se z toho v posledních letech stala norma současné vládnoucí moci. Připomeňme si, kdy a jak premiér společně s prezidentem či o své vlastní vůli ignoroval pravidla právního státu.