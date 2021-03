Ceny Grammy se stále točí v kruhu

Vyhlášení vítězů 63. ročníku největších hudebních cen nepřineslo zásadní posun, i když se v to doufalo. Pořád se především recyklují známá jména.

Jak by ne, pro gramofon je přece charakteristický otáčivý pohyb. Nic proti ostře sledovaným výročním odbornickým cenám. Mohou pomoci k publicitě leckterému umělci, který si to doopravdy zaslouží. Jde o zábavnou hru pro zúčastněné i pro publikum. Jen je vždy nutno znovu si uvědomit, že i akademie sestavená z odborníků má sklon sklouzávat do stereotypu, vytvářet si oblíbence, podléhat PR nejvlivnějších vydavatelů, komerčním tlakům a obecným představám. Zkrátka být vše jiné než „objektivní“. Zvláště pokud v anketě hlasují odborníci na hudební průmysl a lidé s tímto průmyslem spojení, nikoliv třeba nezávislí muzikologové.

V médiích se opakuje názor, že 63. ročník Grammy „přepisuje dějiny“ tím, že se „nejvíce oceňovanou ženou v historii cen stala Beyoncé“, která letos proměnila čtyři nominace ze sedmi. Celkově si doma může vystavovat 28 stylizovaných „gramofonků“. Za další milník bývá označováno, že se Taylor Swift se stala první ženou, která potřetí zvítězila v hlavní kategorii Album roku. Znamená tento fakt, že právě Beyoncé a Taylor Swift dlouhodobě vytvářejí tu nejkvalitnější muziku v dějinách pop music? Nebo spíše vypovídá o zacyklenosti větší části poroty, která volí přednostně ověřené interprety, „kteří přece musí být dobří, protože už Grammy mají“, místo aby si dala práci srovnávat přínos plejády vycházejících titulů?

Samozřejmě, mezi oceněné se chvályhodně dostávají i nová