StopAsianHate. #NejsemVirus, brání se američtí Asiaté. Brutálních útoků na ně prudce přibývá

„S přítelem jsme jeli metrem do centra Washingtonu, D. C. Na eskalátoru v přestupní stanici mě několikrát praštil do zad nějaký muž a tlačil se přes nás. Nahoře se k nám vrátil, kroužil kolem nás a křičel na mě: ‚Ty čínská čub*o!‘ Předstíral, že na mě kašle, a fyzicky nás ohrožoval. O několik dnů později jsme viděli ve zprávách, že tentýž muž napadl majitele čajovny Valley Brook Tea v DC, postříkal ho pepřovým sprejem. ‚Covide-19!‘ nadával mu.“

„Stalo se to v New Yorku v potravinách, nějaký muž tam na mě začal řvát, že jsem ‚zas*aný nechutný zvíře‘ a ať ‚koukám vypadnout z krámu‘. Prý ať ‚se vrátím domů‘, ať ‚ku*va vypadnu z týhle země‘. Byl mi v patách, křičel na mě a nikdo kolem nic neřekl.“

„Už přes patnáct let jsme sousedi. Teď ke mně ti dva muži výhrůžně přistoupili na ulici, protáhli si pomocí ukazováčků oční víčka a povídají: ‚Táhni zpátky do Wu-chanu, ču*ko, a ten virus si vezmi s sebou!‘ Když jsem jim řekla, že se chovají hnusně, prohlásili, že jsem ‚thajská dě*ka‘ a že mi zmlátí manžela.“

„Přišli ke mně tihle tři bílí chlápci: ‚Nazdar, ťinkťonku!‘ A pak mě poplivali.“

#StopAsianHate

Na webových stránkách organizace Stop AAPI Hate (Stop nenávisti vůči AAPI, kde AAPI znamená Američané asijského a tichomořského původu) je formulář, kde mohou oběti rasistických nadávek a útoků nahlásit, co se jim přihodilo. Všechny