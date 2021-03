Deset let syrského pekla: Co zbylo z jedné nedotažené revoluce

Každá z arabských revolucí měla své symbolické hrdiny. V Sýrii by to byla skupina chlapců, kteří v Dar’á pomalovali zdi své školy hesly jako „doktore, teď je řada na tobě“. Byla to reakce na pád diktátorů v Tunisku a Egyptě a také odkaz na lékařské vzdělání syrského prezidenta Bašára Asada.

Jak bylo v zemi dávno zvykem, okamžitě zasáhla všudypřítomná tajná policie a chlapce zatkla. Proti tomu protestovali příbuzní, pak další lidé a náhle se demonstrovalo na řadě míst po celé zemi. Jenže Bašár Asad proti nespokojencům nasadil ozbrojené síly a přání kluků z Dar’á se nevyplnilo ani po deseti letech.

Trosky nadějí

Dekádu poté je ze Sýrie