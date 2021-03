ČSSD hledá „zbytky hrdosti“, rozhádané vládě ale nechce dát sbohem ani tentokrát

Půl roku před sněmovními volbami se vládní tandem podle ČSSD už programově definitivně rozešel. Přesto by podle sociálních demokratů, balancujících na hraně volitelnosti, bylo v době pandemie nezodpovědné kabinet opustit. Na odchodu z vlády byla ČSSD několikrát, nakonec si to ale vždy rozmyslela.

„Kdyby nebylo období pandemie, myslím si, že sociální demokracie by už ve vládě nebyla. Názorový střet mezi hnutím ANO a ČSSD je opravdu velký. Bohužel, nacházíme se v době, v jaké se nacházíme. A z tohoto pohledu by bylo velmi špatné, kdyby sociální demokracie odešla,“ komentoval před pár dny vládní vztahy v rozhovoru pro Český rozhlas poslanec a první místopředseda sociální demokracie Roman Onderka.

„Vstoupit do toho ještě politickou nestabilitou a udělat politickou krizi by bylo velmi nezodpovědné,“ domnívá se.

Podobně to vidí i předseda strany Jan Hamáček. „Kdyby jsou chyby. Pravda je, že pokud by nebylo pandemie, ČSSD by těžko hledala důvod být ve vládě se stranou, která s opozicí prohlasuje daňový balíček a odčerpá z rozpočtu 140 miliard. Otázkou ale je, zda by se ANO bez pandemie pouštělo do