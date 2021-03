K vakcíně by se měli brzy dostat i chronicky nemocní bez ohledu na věk. Někde už začali očkovat

Chroničtí pacienti by se podle premiéra Andreje Babiše již brzy mohli hlásit do centrálního registru očkování. Deník N zjistil, že už nyní začali lékaři z velkých center vytipovávat nejohroženější pacienty bez ohledu na věk a registrují je k očkování. Týká se to onkologických pacientů či diabetiků.

Premiér Andrej Babiš dnes oznámil, že chronicky nemocní pacienti by se měli k očkování proti covidu-19 registrovat pomocí speciálních kódů, které dostanou jejich lékaři.

„V této chvíli to vypadá tak, že ambulantní specialisté, speciální centra nemocnic by měli obdržet pro tyto pacienty speciální kódy, jako to bylo u očkování učitelů, a příští týden by se měl tento systém spustit,“ potvrdil premiér Andrej Babiš po jednání vládní rady pro zdravotní rizika.

Vlastimil Milata, předseda sdružení diabetiků Diaktiv, pro Deník N potvrdil, že o této změně jednaly pacientské organizace už během uplynulého víkendu.

„Dosud byla situace pro rizikové pacienty z řad diabetiků neutěšená. Lidé mladší 70 let se navzdory vysokému riziku nemohli hlásit k očkování. Situace se přes víkend snad vyřešila. Chroničtí pacienti se budou moci registrovat pomocí speciálních kódů,“ uvedl Milata.

„Je potřeba prioritizovat pacienty tak, aby například pětašedesátiletý diabetický pacient bez komplikací nezabíral místo